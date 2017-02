Art at the Airport, Spring 2017 

click to enlarge Jim Westphalen, "Mountain View, Stock Farm"

→ Version française

Burlington City Arts curates art exhibits in three areas of the airport: the Skyway, the area above the escalator and the walls facing security for Gates 1 through 8. Whether you've arrived early for a flight or are waiting to pick up passengers, do take the time to look around!

In March and April, Gabrielle Tsounis' travel-inspired exhibit, "Down to Earth," appears in the Skyway, showcasing a bird's-eye view of nature as art. (Her work is based on photos taken from an airplane's window seat.) Karen Henderson's mixed-media textiles, which seek to connect self, place, emotion and time, are mounted in the Gates.

click to enlarge Gabrielle Tsounis, "Lakes"

Starting in May, the Skyway features Jim Westphalen's photographic narratives about the decay of rural America's built landscape. Mareva Millarc's bold abstract paintings, allowing for personal interpretation and blurred realities, are on view in the Gates.

Charlie Bluett's contemporary color-field paintings, evoking "America's vast and varied environments," appear by the escalator March through May. If you're going up, be sure to turn around and look at the wall behind you. But watch your step!

All of these artists live or have spent time in Vermont. Please enjoy examples of their work at the airport and on their individual websites.

Find more information about Burlington City Arts and its downtown gallery and programs at burlingtoncityarts.com.

click to enlarge Karen Henderson, "Reverie" Burlington City Arts organise des expositions d'œuvres d'art à trois endroits dans l'aéroport : dans le Skyway, au-dessus de l'escalier mécanique et sur les murs qui font face à la sécurité pour les portes 1 à 8. Que vous soyez arrivé à l'avance pour votre vol ou que vous attendiez des passagers, prenez le temps de regarder autour de vous! En mars et en avril, dans le Skyway, nature et art ne font qu'un dans le cadre de l'exposition "Down to Earth" de Gabrielle Tsounis, sur le thème du voyage. (Ses œuvres sont basées sur des photos aériennes prises par le hublot d'un avion.) Dans le secteur des portes, ne manquez pas les œuvres textiles de Karen Henderson, réalisées au moyen de techniques mixtes, qui visent à mettre en lien les notions d'individualité, de lieu, d'émotion et de temps. click to enlarge Mareva Millarc, "Forms From Memory" À compter de mai, dans le Skyway, place aux récits photographiques de Jim Westphalen sur le déclin du patrimoine bâti de l'Amérique rurale. Dans le secteur des portes, venez admirer les toiles abstraites et audacieuses de Mareva Millarc, qui estompent les contours de la réalité et laissent libre cours à l'interprétation. Les peintures contemporaines par champs de couleurs de Charlie Bluett, qui évoquent "les vastes contrées de l'Amérique", seront exposées près de l'escalier mécanique de mars à mai. Si vous montez, ne manquez pas de vous retourner pour regarder le mur derrière vous. Mais faites attention à la marche! Tous ces artistes vivent ou ont passé du temps au Vermont. Vous pourrez voir certaines de leurs œuvres à l'aéroport et d'autres sur leurs sites Web. Pour en apprendre davantage sur Burlington City Arts, ainsi que sur sa galerie du centre-ville et ses programmes, rendez-vous sur le site burlingtoncityarts.com.